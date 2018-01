Quem quer conhecer Yale?

Nesta segunda-feira, 3 de outubro, a Fundação Estudar realiza mais um evento do ciclo “Grandes Universidades”, desta vez trazendo alguns dos principais professores de Yale, uma das melhores instituições de ensino do mundo e a segunda mais rica dos Estados Unidos. O evento será realizado no Insper, em São Paulo, a partir das 8h30. A abertura será do presidente da Fundação Estudar, Jorge Paulo Lemann.

Entre os palestrantes, Peter Salovey, provost (diretor acadêmico) de Yale, irá falar sobre os benefícios da educação das artes liberais, tais como filosofia e ciências humanas . Em seguida, Albert Ko, da escola de Medicina de Yale, e o professor Dr. Benedito Fonseca, da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, falarão a respeito de pesquisas no campo da saúde.

Alunos da USP apresentarão também um programa de integração entre a Faculdade de Medicina da USP e a Yale School of Medicine, que permite um intercâmbio de experiências e ideias entre alunos e professores de ambas as faculdades.

O tema sustentabilidade será abordado durante a aula magna do professor Robert Bailis, da Yale School of Forestry and Environmental Studies, “Desafios sustentáveis: Fontes de energia no Brasil”. Por fim, o programa Yale Alumni apresentará o painel “O impacto de Yale na minha vida”.

O encerramento do evento será realizado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do Instituto FHC.



Agenda

Ciclo Grandes Universidades – Yale

Data: 3 de outubro – segunda-feira

Horário: das 8h30 às 13h

Local: Insper, Auditório Steffi e Max Perlman ( Rua Quatá, 300 – Vila Olímpia)

Vagas gratuitas e limitadas. Informações para o público podem ser obtidas no (11) 3371-2260.