Quem quer conhecer o ITA?

Como parte do Ciclo Grandes Universidades, a Fundação Estudar realiza neste sábado, 27, uma palestra sobre a instituição com um dos vestibulares mais difíceis do Brasil (se não o mais difícil): o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).

Dentre os palestrantes estão o reitor do ITA, tenente-brigadeiro Reginaldo dos Santos; Bento Koike, fundador da Tecsis; e Carlos Henrique Cruz, diretor científico da Fapesp.

Diz Thais Junqueira, diretora executiva da Fundação Estudar: “o principal intuito do Ciclo Grandes Universidades é apresentar aos jovens de alto potencial intelectual e a acadêmicos as instituições de ensino superior de mais prestígio, no Brasil e no mundo. O ITA tem muito a colaborar com este programa, pois seus objetivos e ações estão bastante alinhados com a Fundação Estudar, de levar excelência aos seus alunos, auxiliando na transformação do Brasil”.

O evento acontece na Escola Graduada de São Paulo (Graded), das 8h às 13h. O endereço é Av. Giovanni Gronchi, 4710, Morumbi. Um ônibus sairá da avenida Nove de Julho, 5109, às 7h30, e retornará a este local logo após o término.

Inscrições, gratuitas, são feitas por este formulário.