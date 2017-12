A Universidade Estatal de Belgorod, na Rússia, está com 20 vagas abertas destinadas para brasileiros. Elas são voltadas aos interessados em cursar graduação e pós nas áreas de Direito, Relações Internacionais e Turismo. As inscrições podem ser realizadas até 13 de julho por meio da Aliança Russa de Ensino Superior, entidade que representa as principais universidades russas no Brasil.

O embarque dos alunos está previsto para outubro.