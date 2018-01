PUC-SP tem 3,68% de abstenções

Apenas 3,68% dos candidatos ao Vestibular Unificado da PUC-SP não compareceram à prova deste domingo. O exame começou às 14h e termina às 19h.

Ao todo, foram 19.368 inscritos para o Vestibular. Das 6.820 vagas oferecidas para o primeiro semestre de 2010, 4.970 são nos campi da PUC-SP. As restantes correspondem à oferta das outras instituições que participam do processo seletivo, as Faculdades Integradas Rio Branco (FRB), a Faculdade de Enfermagem do Hospital Israelita Albert Einstein (FEHIAE), a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, a Faculdade de Medicina de Marília (Famema) e a Faculdade Santa Marcelina (Fasm).