PUC-SP registra 8,37% de abstenção no vestibular

A PUC-SP registrou 8,37% de abstenção em seu vestibular 2011, realizado neste domingo, 5. Dos 18.850 inscritos no processo seletivo, 1.580 não fizeram o exame. O gabarito deve ser divulgado amanhã, a partir das 11h, neste site.

A prova começou às 14h e termina às 19h. O exame é composto por 45 questões objetivas de múltipla escolha, além de uma redação e três questões analítico expositivas sobre história/geografia, matemática/física e biologia/química.

O curso mais concorrido é o de Medicina em período integral no câmpus da PUC em Sorocaba, com taxa de 26,95 candidatos por vaga. Na capital, a carreira Relações Internacionais (matutino) no câmpus Perdizes registra 13,02 candidatos por vaga. Cada vaga do curso de Medicina da Faculdade de Medicina de Marília (Famema), que também seleciona alunos pela prova da PUC, é disputada por 69,59 estudantes.

O vestibular da PUC não utilizará o resultado do Enem para o cálculo da classificação dos candidatos. Os resultados serão divulgados dia 21 de dezembro. A primeira matrícula será entre 4 e 6 de janeiro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 3670-3344.