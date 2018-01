PUC-SP realiza vestibular de inverno neste domingo

A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) realiza neste domingo, das 13h às 18h, o vestibular de inverno 2011. A prova terá 45 questões de múltipla escolha de língua portuguesa, física, literatura, biologia, história, química, geografia, língua inglesa e matemática. Os candidatos também vão fazer uma redação e responder a três questões analítico-expositivas sobre história/geografia, matemática/física e biologia/química.

São oferecidas 1.342 vagas, sendo 1.175 para a PUC-SP, 50 na Faculdade Santa Marcelina (Fasm) e 117 nas Faculdades Integradas Rio Branco (Firb).

No exame deste domingo, serão cobradas as obras literárias O Cortiço (Aluísio de Azevedo), Capitães da Areia (Jorge Amado), Antologia Poética (Vinícius de Moraes), Dom Casmurro (Machado de Assis) e Vidas Secas (Graciliano Ramos).

Estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2010 podem usar sua pontuação no cálculo da nota final. É necessário informar o número de inscrição no Enem.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O gabarito do vestibular deve ser publicado às 11h desta segunda-feira no site do processo seletivo – www.vestibular.pucsp.br. A relação de aprovados e o resultado geral estão previstos para sair dia 29 de junho.