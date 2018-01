PUC-SP realiza vestibular de inverno neste domingo

A PUC-SP realiza seu vestibular de inverno neste domingo, 17. A prova começa às 13h e vai até as 18h. Os candidatos podem consultar seu local de exame neste site.

A universidade empacota numa mesma prova questões objetivas e discursivas e uma redação. São 45 testes divididos em blocos de 5 para cada disciplina do ensino médio. Só português e literatura caem juntos, em dez questões.

“A banca avalia interpretação, reconhecimento de gêneros textuais e emprego de conjunções e pronomes”, diz o coordenador do Objetivo Francisco Achcar. As obras de leitura obrigatória também constam da lista da Fuvest e da Unicamp, o que facilita a vida do candidato que já se preparou para os exames dessas instituições.

As três questões discursivas são interdisciplinares, de biologia e química, história e geografia e física e matemática. Também são temáticas: abordaram transporte urbano no exame de inverno de 2011. Na redação, alunos tiveram de escrever uma carta sobre prós e contras do projeto do trem-bala brasileiro.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os professores recomendam que os candidatos façam a parte objetiva antes da redação, para extrair dados pertinentes para o texto. Além disso, o próprio material de apoio é rico em informações e imagens. Outra característica básica é que a PUC cobra gêneros textuais diferentes. Pode cair dissertação, narração ou carta argumentativa.

O blog do Estadão.edu terá comentários de professores de cursinhos após o exame.

O gabarito da prova, o caderno de questões e a relação candidato/vaga só devem ser divulgados na segunda-feira, 18, às 14h. A primeira lista de aprovados sai no próximo dia 22, com matrícula nos dias 25 e 26.