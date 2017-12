PUC-SP oferece palestras para vestibulandos

Em setembro e outubro, a PUC-SP oferece um ciclo de palestras, com entrada franca, para vestibulandos interessados em saber mais sobre as obras literárias indicadas pelos vestibulares da PUC-SP, Fuvest e Unicamp. O evento, chamado Releituras – Ciclo de Palestras Vestibular e Literatura, ocorrerá na sala principal do Teatro Tuca, com capacidade para aproximadamente 700 pessoas.

Ao todo, serão nove encontros, sempre aos sábados, com duração de duas horas e meia. Todas as palestras serão ministradas por professores da PUC-SP, especializados em literatura. Além dos vestibulandos, o evento tem como público alvo estudantes de ensino médio em geral, professores de literatura, professores de cursinho e pesquisadores da área.

Maiores informações no site da PUC.