PUC-SP oferece curso em intercâmbio de 17 dias; não é preciso ser aluno

A Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (FEA/PUC-SP) oferece um programa de intercâmbio de 17 dias de duração para o exterior. O programa é voltado para estudantes de Ciências Econômicas, Administração, Contabilidade e Ciências Atuariais. Alunos de qualquer universidade brasileira podem se inscrever, desde que falem inglês.

O roteiro “International Business & Economics” combina um curso com professores e especialistas europeus de 10 horas com visitas a instituições, entidades, empresas e organizações, além de passeios culturais guiados, sempre em inglês. Independentemente de onde estudam, os participantes receberão um certificado da PUC-SP após sua conclusão.

O programa será realizado de 11 a 27 de janeiro de 2015 e passará por Alemanha, França, Bélgica e Luxemburgo. Os alunos serão acompanhados pela professora do Departamento de Economia da FEA, Mariana Jansen Ferreira, que será a responsável por coordenar o programa em janeiro.

As inscrições para o intercâmbio “International Business & Economics” já estão abertas e são limitadas para estudantes de outras universidades. Mais informações sobre o roteiro podem ser encontradas no site www.campusbrasil.org.