PUC-SP divulga segunda chamada do vestibular 2012

A PUC-SP divulgou nesta segunda-feira a lista de aprovados em segunda chamada no vestibular 2012. A matrícula será realizada apenas nos dias 9 e 10 de janeiro.



A prova do vestibular 2012 da PUC-SP foi aplicada no dia 20 de novembro, oferecendo 6.685 vagas em seis instituições de ensino. O prazo de matrícula para as outras instituições participantes do vestibular unificado pode ser conferido no site da instituição.