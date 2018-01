PUC-SP divulga gabarito da prova objetiva

A PUC-SP divulgou na tarde desta segunda-feira, 3, o

Documento gabarito oficial PDF

da prova objetiva de seu vestibular unificado 2013, aplicada no último domingo, 2.

Os estudantes concorrem a 6.235 vagas, distribuídas entre a PUC-SP e outras instituições que adotam seu exame como critério de seleção. São elas: Faculdade de Medicina de Marília (Famema), Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo (FDSBC), Faculdade de Enfermagem do Hospital Israelita Albert Einstein (Fehiae), Faculdade Santa Marcelina (FASM) e Faculdades Integradas Rio Branco (FRB). Os resultados serão divulgados no dia 18.