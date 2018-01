PUC-SP abre inscrições para vestibular com 2 novos cursos

Estão abertas até 10 de novembro as inscrições para o vestibular 2012 da PUC-SP. O concurso tem duas novidades: os cursos de Engenharia Civil e Estatística.

Segundo professor Francisco Sevegnani, coordenador do curso de Engenharia Civil, “a idéia já vinha sendo cogitada há algum tempo. Pretendíamos reforçar o conjunto de Engenharias existentes, diversificar as opções para os alunos ingressantes na Universidade na área de Engenharias e atender a uma forte demanda do mercado”. De acordo com ele, há consenso entre especialistas de que o Brasil enfrentará escassez de engenheiros nos próximos anos.

Já o curso de Estatística da PUC-SP enfatizará a formação na área financeira, especificidade que,segundo a universidade, o diferenciará das graduações já oferecidas por outras instituições. “A área vem se firmando como uma tendência crescente e irreversível. Além disso, devido ao pequeno número de estatísticos formados, praticamente não há concorrência pelas vagas de emprego que são criadas. Há oportunidade de imediata colocação no mercado de trabalho”, sustenta o professor Luis Patricio Ortiz, coordenador da nova graduação.

As inscrições são feitas pelo www.vestibular.pucsp.br. A prova será em 20 de novembro (domingo), com resultados divulgados em 15 de dezembro.