PUC-SP abre inscrições para o vestibular 2014

A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) abriu as inscrições para o seu vestibular nesta segunda-feira, 14. A taxa é de R$ 130 e é possível fazer a inscrição até o dia 13 de novembro. A prova será no dia 1º de dezembro, às 14 horas.

Além dos 44 cursos da PUC-SP, o vestibular vai selecionar candidatos para a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo (FDSBC), a Faculdade de Enfermagem do Hospital Israelita Albert Einstein (FEHIAE), a Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA), as Faculdades Integradas Rio Branco (FRB) e o Centro Universitário Assunção (UNIFAI).