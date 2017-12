PUC-PR abre inscrições para o vestibular

As inscrições para o Vestibular da PUC-PR começaram nesta segunda-feira, 16, e podem ser feitas até 15 de outubro. A taxa de inscrição, com desconto, é de R$ 50 até 30 de setembro – após este prazo, o valor será R$ 90.

O candidato deve acessar o site www.vestibular.pucpr.br e efetuar a inscrição. As provas dos cursos de graduação tradicional serão realizadas nos dias 23 e 24 de outubro (sábado e domingo), das 9h às 13h, nos câmpus Curitiba, São José dos Pinhais, Londrina, Maringá e Toledo, e em Joinville (SC).

A PUC-PR oferece 56 cursos de graduação tradicional, em diferentes turnos, nos câmpus Curitiba, São José dos Pinhais, Londrina, Maringá e Toledo.

Cursos de Tecnologia

Será realizado um processo seletivo especial com inscrições a partir do dia 13 de setembro e provas no dia 27 de novembro. São nove opções de tecnólogos em Curitiba e uma em Londrina.