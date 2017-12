PUC e Sky firmam parceria de cursos a distância

A Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP) e a operadora de TV por assinatura Sky firmaram uma parceria para oferecer cinco cursos de extensão universitária a distância. As aulas serão transmitidas para os assinantes interessados por meio da Sky Empresas, que oferece serviços na área de televisão corporativa. As aulas terão exercícios, avaliações e suporte de professores da universidade.

As extensões, com carga horária de 40 horas, foram reconhecidas pelo MEC e serão certificadas pela PUC.



As aulas começam em 16 de agosto, com o início do curso de gestão estratégica de carreiras. O assinante Sky também poderá escolher entre gestão estratégica empreendedora, inglês oral, gestão estratégica de operações e serviços e gestão estratégica de marketing. Todas as transmissões começam às 21h30, com exceção do curso de inglês, que será ministrado aos sábados de manhã.