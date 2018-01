PUC-Campinas divulga locais do vestibular 2015

A Pontifícia Universidade Católica de Campinas (Puccamp) informou nesta quarta, 19, os locais em que ocorrerão as provas do vestibular 2015: Campus I (Rodovia Dom Pedro I, km 136 – Parque das Universidades), Campus II (Avenida John Boyd Dunlop, s/nº – Jardim Ipaussurama), Campus Central (Rua Marechal Deodoro, 1099 – Centro), Colégio de Aplicação PIO XII (Rua Boaventura do Amaral, 354 – Bosque), UNICAMP – Ciclo Básico II, Escola Sagrado Coração de Jesus (Avenida Dr. Manuel Afonso Ferreira, 245 – Pq. Nova Campinas), Escola Culto à Ciência (Rua Culto à Ciência, 422 – Botafogo), Escola Bento Quirino (Avenida Orozimbo Maia, 2600 – Vila Estanislau). Todos os endereços estão localizados na cidade de Campinas.

As provas do vestibular 2015 serão realizadas em dois dias. No dia 28 de novembro, das 14h às 18h, será realizada a prova específica para os candidatos aos cursos de Medicina, Direito e Arquitetura e Urbanismo. No dia 29 de novembro, das 9h às 13h, será a prova geral, para os candidatos de todos os cursos (incluindo Medicina, Direito e também Arquitetura e Urbanismo) A universidade alerta aos candidatos que cheguem aos locais de prova com 1h30 de antecedência.

Confira por curso:

Curso de Medicina

Curso de Arquitetura e Urbanismo

1º dia: 28 de novembro de 2014, 14 às 18 horas

2º dia: 29 de novembro de 2014, 09 às 13 horas

Local: Pontifícia Universidade Católica de Campinas – Campus I

Endereço: Rodovia Dom Pedro I, km 136 – Parque das Universidades

Curso de Direito

1º dia: 28 de novembro de 2014, 14 às 18 horas

2º dia: 29 de novembro de 2014, 09 às 13 horas

Local: Pontifícia Universidade Católica de Campinas – Campus II

Endereço: Avenida John Boyd Dunlop, s/nº – Jardim Ipaussurama

Cursos:

Artes Visuais

Biblioteconomia

Design Digital

Ciências Biológicas

Ciências Sociais

Enfermagem

Engenharia de Computação

Engenharia de Produção

Fonoaudiologia

Geografia

Nutrição

Relações Públicas

Química

Serviço Social

Turismo

2º dia: 29 de novembro de 2014, 09 às 13 horas

Local: Pontifícia Universidade Católica de Campinas – Campus I

Endereço: Rodovia Dom Pedro I, km 136 – Parque das Universidades

Cursos:

Administração

Administração – Comércio Exterior

Administração – Logística e Serviços

Ciências Contábeis

Ciências Econômicas

Gestão da Tecnologia da Informação – C II

2º dia: 29 de novembro de 2014, 09 às 13 horas

Local: Pontifícia Universidade Católica de Campinas – Campus Central

Endereço: Rua Marechal Deodoro, 1099 – Centro

Cursos:

Jornalismo

Publicidade e Propaganda

Matemática

2º dia: 29 de novembro de 2014, 09 às 13 horas

Local: Colégio de Aplicação PIO XII

Endereço: Rua Boaventura do Amaral, 354 – Bosque

Cursos:

Engenharia Ambiental e Sanitária

Engenharia Civil

Engenharia de Telecomunicações

Engenharia Elétrica

2º dia: 29 de novembro de 2014, 09 às 13 horas

Local: UNICAMP – Ciclo Básico II

Endereço: Cidade Universitária “Zeferino Vaz” – Barão Geraldo

Cursos:

História

Pedagogia

Psicologia

Odontologia

2º dia: 29 de novembro de 2014, 09 às 13 horas

Local: Escola Sagrado Coração de Jesus

Endereço: Avenida Dr. Manuel Afonso Ferreira, 245 – Pq. Nova Campinas

Cursos:

Engenharia Química

Fisioterapia

Farmácia

2º dia: 29 de novembro de 2014, 09 às 13 horas

Local: Escola Culto à Ciência

Endereço: Rua Culto à Ciência, 422 – Botafogo

Cursos:

Educação Física

Filosofia

Sistemas de Informação

Terapia Ocupacional

Letras

2º dia: 29 de novembro de 2014, 09 às 13 horas

Local: Escola Bento Quirino

Endereço: Avenida Orozimbo Maia, 2600 – Vila Estanislau

Cronograma

RESULTADO: – 12 de dezembro (todos os cursos, exceto Medicina)

– 19 de dezembro (Medicina)

MATRÍCULA: – 16, 17 e 18 de dezembro/2014 (todos os cursos, exceto Medicina)

– 6 e 7 de janeiro/2015 (Medicina)

Os candidatos podem consultar os locais no Portal da Universidade www.puc-campinas.edu.br