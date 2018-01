PUC-Campinas divulga calendário do vestibular de inverno 2010

Conforme o Estadão.edu adiantou, o período de inscrições para o vestibular da PUC-Campinas começa no dia 17 de maio e segue aberto até 15 de junho. As provas serão aplicadas nos dias 2 e 3 de julho.

A taxa de inscrição para os candidatos aos cursos de Medicina e Direito – que fazem prova em dois dias – será de R$ 100. Já para os cinco cursos superiores de Tecnologia e para Administração – que têm um único dia de prova -, o valor da taxa é de R$ 50.

As inscrições serão feitas, exclusivamente, pelo portal da universidade.

Vagas

No total, serão oferecidas 620 vagas para os seguintes cursos: Superior de Tecnologia em Construção de Edifícios, Superior de Tecnologia em Redes de Computadores, Superior de Tecnologia em Geoprocessamento, Superior de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação, Superior de Tecnologia em Hotelaria, além de Administração, Direito e Medicina.

A divulgação dos resultados do vestibular de inverno será feita no dia 14 de julho, também no portal da universidade.

Cronograma do vestibular de inverno 2010

Inscrições: de 17/05 a 15/06

Provas:

Específicas (para candidatos aos cursos de Direito e Medicina) – 2 de julho de 2010 (sexta-feira), das 14h às 18h

Geral (aos candidatos de todos os cursos) – 3 de julho de 2010 (sábado), das 9h às 13h.

Divulgação dos resultados: 14 de julho de 2010

Matrícula dos aprovados: 19 e 20 de julho de 2010