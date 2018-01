A PUC Campinas informou ao Estadão.edu o calendáro do vestibular de meio do ano. O processo será apenas para cursos de tecnologia. A relação das vagas e taxa de inscrição ainda não foram definidas. Confira as datas:

Inscrições: 17/05 a 15/06

Prova Específica: 02/07

Prova Geral: 03/07

Resultados: 14/07