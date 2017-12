Provas específicas da Fuvest começam no domingo

As primeiras provas do vestibular da Fuvest serão realizadas a partir deste fim de semana. Mais de dois mil candidatos prestarão o exame para os cursos de Artes Plásticas e Música, nos campus de São Paulo e Ribeirão Preto.

A prova específica de Artes Plásticas ocorrerá no domingo em dois períodos. No primeiro, das 8 h às 12h, os candidatos farão um exame escrito com base no programa publicado no manual do candidato. No segundo, das 14h às 18h, serão submetidos a uma prova prática. Os portões dos prédios da Engenharia Civil e do Biênio da Escola Politécnica, localizados na Travessa 2 da Av. Prof. Almeida Prado, na Cidade Universitária, serão abertos às 7h40min.

Os candidatos que se inscreveram em Música para os campus de São Paulo e Ribeirão Preto farão, no domingo, 11, uma prova teórica das 14h às 18h. Nesse dia serão informados a respeito do calendário da prova prática que será realizada de 12 a 16 de outubro. Em São Paulo, os candidatos farão o exame na Escola de Comunicações e Artes, localizada na Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443, na Cidade Universitária. Em Ribeirão Preto, a prova será no Departamento de Música, na Av. Bandeirantes, 3900, onde fica o campus da USP da cidade. O ingresso nas salas será permitido das 13h40 às 13h55.

As listas dos aprovados serão divulgadas no dia 6 de novembro.

Mais informações poderão ser obtidas nos seguintes endereços:

www.cmu.eca.usp.br/vestibular e www.musica.pcarp.usp.br .