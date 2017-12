Provas de ciências da Unifesp foram excelentes, avalia Anglo

* Por Cedê Silva, especial para o Estadão.edu

A 2ª fase da Unifesp aplicou nesta sexta as provas de biologia, física, matemática e química, num total de 20 questões. Para Luís Ricardo Arruda, coordenador do Anglo, a prova é nivelada pensando-se no candidato a uma vaga em Medicina, cobrando conhecimentos reais das matérias. “E foram muito bem-sucedidos”, afirma. Mesmo considerando a mudança no formato em relação ao ano passado (que, se mantido, aplicaria hoje também a prova de história, por exemplo), Arruda considera que houve uma melhora. “Dificuldade adequada, assuntos relevantes e, o mais importante, enunciados bem-feitos, o que é essencial”, elogiou. “Até mesmo em física, matéria em que é mais difícil achar enunciados claros”.