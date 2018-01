Provas de aptidões da Unicamp

Os candidatos a uma vaga nos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Artes Cênicas, e Regência ainda serão que enfrentar as provas de aptidões específicas para conquistar uma vaga na Unicamp.

Os candidatos de Regência devem acessar a página eletrônica da Comvest (www.comvest.unicamp.br), a partir de 14/1 (quinta-feira), e baixar o material relativo à prova.

Para o curso de Artes Visuais, serão aplicadas em 18/1 (segunda-feira) as provas de história da arte (das 9h às 12 horas) e desenho e observação/expressão gráfica (das 14h às 17h30), além de entrevistas, que serão feiras na terça e na quarta-feiras, em horários variados. De manhã os candidatos devem chegar às 8h30 e entrarão na sala às 8h45. De tarde, às 13h30 e a entrada, às 13h45.

Os materiais são lápis preto ou lapiseira/grafites HB, 2B, 4B ou 6B; compasso; estilete; régua e esquadros; tesoura; cola bastão.

Os candidatos a Artes Cênicas também farão as provas na segunda-feira (18/1). O horário de chegada, no primeiro dia, é às 8h30. Eles serão informados sobre os grupos a que pertencem. As provas começam às 10 horas e estão divididas em teóricas, práticas e de palco. A Comvest informa que todos os candidatos deverão comparecer com o documento de identidade e o comprovante do envio do questionário para a Prova de Aptidão.

As provas dos candidatos a uma vaga em Dança serão feiras em 19/1, terça-feira. Haverá divisão por grupos, de acordo com a ordem alfabética. A turma A participará da avaliação na terça, das 8h30 às 10 horas e das 14h às 15h30. Estão neste grupo os alunos que se encontram entre as candidatas Adriana Nogueira de La Rosa e Cecilia de Sousa Neves na lista dos aprovados.

A turma B também será avaliada na terça-feira, e o horário é das 10h30 às 12 horas e das 16h às 17h30. Estão neste grupo os candidatos entre as alunas Cora Miller Laszlo e Iara Gueller.

Na quarta-feira, dia 20, das 8h30 às 10 horas e das 14h às 15h30 serão avaliados as candidatas entre Isabela Cavalari e Maira Geia na lista dos aprovados. A turma D será observada das 10h30 às 12 horas e das 16h às 17h30. Neste grupo estão os candidatos de Maite Gaeta a Victoria Lima Hernandez Rincao, na lista dos aprovados.

A Comvest informa que os candidatos às vagas remanescentes deverão fazer a prova de aptidão juntamente com a turma D. É imprescindível que todos tragam uma foto 3×4 com o nome escrito no verso para futura identificação.

É recomendável que o candidato esteja no local para a prova de aptidão com 30 minutos de antecedência, vestido(a) com calça justa adequada para dança, maiô, colante ou camiseta justa, descalço(a) e de cabelos presos.

No curso de Arquitetura e Urbanismo, a prova de desenho e expressão será aplicada em 20 de janeiro (quarta-feira), das 14h às 18 horas. Os portões abrem às 13h e fecham às 13h45.

Os materiais para a prova são lápis ou lapiseira com grafites macias: B, B ou 6B; canetas hidrográficas coloridas; esquadros; caixa de lápis de cor; borracha; tesoura ou estilete; cola branca; fita adesiva.