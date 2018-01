Prova para bolsa no cursinho do XI

O cursinho do XI, mantido pelo centro acadêmico da Faculdade de Direito da USP, promove concurso de bolsas para a turma de maio. O cursinho prepara estudantes para o vestibular.

Os alunos podem agendar o dia e o horário de fazer a prova na secretaria do cursinho ou pelo site.



Os participantes que forem mais bem classificados vão receber bolsas de desconto de 20% a 80%, e as inscrições para a prova são grátis e podem ser feitas até o dia 30 de abril.

Informações: (11) 3107-6293 / 3101- 4583

Prova: na Av. Brigadeiro Luís Antônio, 277, 5º andar, próximo ao Metrô Sé (candidato deve agendar no cursinho o dia em que vai fazer a prova)

Inscrições: até 30/4