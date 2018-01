Prova foi difícil e muito bem feita, avaliou o coordenador-geral do Anglo Vestibulares

O coordenador-geral do Anglo Vestibulares, Luís Ricardo Arruda, considerou “difícil” a prova do penúltimo dia de provas da 2ª fase da Fuvest. “As marcas dessa prova foram questões inusitadas que exigem grande conhecimento, interdisciplinariedade e iniciativa do candidato”, afirmou.

Para o professor, todas as matérias foram contempladas nas questões, as quais foram apresentadas ao aluno de uma maneira inovadora: “A prova foi muito bem feita, mas só para aqueles que entendiam dos assuntos. E tem que ser assim para entrar na maior universidade do País”, disse.