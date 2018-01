“Prova foi de tirar o fôlego”, diz professor do Etapa

De acordo com Edmilson Motta, coordenador geral do Curso e Colégio Etapa, a prova desta segunda-feira foi “de tirar o fôlego”. “Foi extremamente trabalhosa, com 48 itens no total. Quem não pensou estrategicamente e não calculou o tempo, pode ter ido mal”, disse.

O fato de ter tido muitos itens, segundo o coordenador, foi um dos fatores que fez com que a prova trouxesse questões desde nível básico até alto. Edmilson também destacou a delimitação clara da prova: “as primeiras 14 questões foram especificamente duas de cada disciplinas; as outras foram interdisciplinares”, considerou. “No ano passado teve essa divisão, mas não de forma tão clara”.

Quanto as interdisciplinares, o professor destacou dois tipos básicos: um no qual é apresentado um contexto comum inicial e as questões são específicas de cada disciplina; ou outro tipo no qual o enunciado já mistura dois conhecimentos.

“Eu, que não faço vestibular, achei tudo lindo, mas para o estudante essa prova foi barra pesada”, brincou o coordenador.