‘Prova estava mais fácil que a outra’, diz candidato que refez Enem no RS

PORTO ALEGRE – Por volta das 15h, o primeiro candidato deixou a sala de aplicação da nova prova do Enem em Porto Alegre. A estudante Lais Hessel Ladeira, de 22 anos, disse que o exame estava “fácil, objetivo e sem erros”. “Desta vez, conferi a prova direitinho. Aquela que eu fiz no dia 6 de novembro estava totalmente errada.”

Lais lamentou ter sido obrigada a estudar todo o conteúdo novamente, ainda mais em época de provas de fim de ano no colégio. A aluna, que tenta com o Enem uma boa qualificação para os cursos de Administração ou Contabilidade na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), criticou o fato de o teste ter sido aplicado no meio da semana, à tarde. “Eu consegui ser liberada do trabalho para fazer a prova. Mas tem serviço que não libera. E as pessoas que têm filho pequeno, como fazem?”

Assim como Lais, 16 estudantes de Porto Alegre foram convocados para fazer a prova no prédio 3 das Faculdades Porto-Alegrenses (FAPA).

Guilherme Tremea, de 19 anos, deixou o prédio logo em seguida. O estudante, que ainda não escolheu qual curso ingressar, disse que a prova desta vez não apresentava problemas. “Estava mais fácil que a outra.”

Tremea, que também deixou de trabalhar para fazer a prova, foi avisado pelo MEC sobre o local de prova na semana passada, via torpedo e telegrama.

(Lucas Azevedo, Especial para o Estadão.edu)