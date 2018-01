Prova do Mackenzie tem questões com problema em física e biologia

O coordenador de física do Objetivo, professor Eduardo Figueiredo, afirmou que a prova do Mackenzie foi bem feita e de nível médio para os alunos. Apesar disso, houve problema em três questões: uma de física e duas de biologia.

Em física, o enunciado da questão de número 60 da prova A esqueceu de mencionar que a resistência interna do gerador é nula; sem essa informação o aluno não consegue responder. “Mas em geral os vestibulandos sabem que é 0, então acho que a pergunta não vai ser anulada”, afirmou.

A prova, em geral considerada boa, teve perguntas difíceis em matemática, e uma longa questão de geografia, sobre fusos horários. O texto de inglês foi tido como muito longo pelos professores.

O problema mesmo estava nas questões de biologia. De 7, duas tiveram problemas, pois tinham duas alternativas consideradas corretas. Na questão 43, da prova A, o professor de biologia Luiz Carlos Bellinello, do Objetivo, disse que os itens C e E são verdadeiros. A pergunta era sobre a evolução das plantas e mencionava briófitas, Gimnosperma e Angiosperma.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Já a questão 45 da prova A falava sobre a modificação dos machos do mosquito Aedes aegypti. A experiência laboratorial com a espécie transgênica tem como finalidade produzir prole estéril. Com isso, a transmissão da dengue pode diminuir.

“Tanto a alternativa C ou D estão certas. O aluno pode interpretar.” Mesmo assim, o professor acha que a prova, como um todo, foi bem feita. “As demais provas, de outras matérias, estavam sem problemas”, afirmou.