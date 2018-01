Prova do Enem é aplicada em clima de tranquilidade em Aracaju

ARACAJU – Assim como em outras cidades, a aplicação da nova prova do Enem nesta quarta-feira, 15, transcorreu sem problemas em Aracaju (SE). “A prova não teve nenhum erro desta vez. O exame foi normal e correu tudo bem”, disse a estudante Elaine Lima quando saiu da sala. O exame começou às 13h e terminou às 17h30 (horário de Brasília).

Em Sergipe, 581 alunos fizeram as provas em seis municípios: Aracaju, Carira, Estância, Itabaianinha, Riachão do Dantas e São Cristóvão.

Segundo as estudantes Clécia de Souza Pereira, de 17 anos, e Lívia Helena Barreto Barros, de 18, os problemas de impressão em parte dos cadernos de questões da cor amarela distribuídos no dia 6 de novembro as deixaram “mais ansiosas”. “Agora estamos mais tranquilas, até porque deu tempo de estudar um pouco mais”, disseram, ao fim da prova, na capital sergipana.

O Enem também foi aplicado nos presídios e unidades socioeducativas sergipanas, onde também ocorreu sem anormalidades.

(Antonio Carlos Garcia, Especial para o Estadão.edu)