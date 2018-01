Prova de seleção para o XX Curso de Jornalismo do Grupo Estado será domingo

Por Bruna Tiussu

Candidatos ao XX Curso Intensivo de Jornalismo Aplicado do Grupo Estado farão a prova de seleção neste domingo, dia 2/8. O curso é voltado para alunos do último ano de graduação em Jornalismo ou jornalistas formados até dois anos antes da sua realização.

Os aprovados nesta prova, farão uma entrevista de seleção para as 30 vagas oferecidas. Além dos escolhidos, o curso conta com a participação de um estudante ou recém-formado estrangeiro.

Com duração de três meses, o programa do curso é voltado principalmente para os aspectos práticos da profissão. Os alunos têm contato com profissionais de redação de todas as áreas, vão a campo produzir reportagens e entrevistam personalidades de todos os setores, sob supervisão permanente dos seus coordenadores.

Saiba mais sobre o Curso Intensivo de Jornalismo Aplicado do Grupo Estado clicando aqui.