Prova de ontem da 2ª fase da Fuvest deixou candidatos nervosos para o último dia

No terceiro e último dia de prova da 2ª fase da Fuvest, apreensão e expectativa entre os vestibulandos que já chegaram ao prédio da Faculdade de Educação da USP, na Cidade Universitária, zona oeste de São Paulo. A prova de ontem, cujo conteúdo cobriu todas as disciplinas do Ensino Médio, foi considerada difícil e deixou candidatos nervosos.

Muitos tentam dar uma última revisada e também analisar o exame de ontem. É o caso de Adriana Ribeiro, de 23 anos, que presta para o curso de licenciatura em geociências e Ciências Ambiental. “Matematica é minha maior preocupação porque ela ontem a área de exatas foi bem difícil”, diz ela.

Neste terceiro dia de prova, os candidatos enfrentam disciplinas de acordo com a carreira escolhida. Adriana fará 12 questões de Física, Quimica e a temida Matemática. “Zerei nesta matéria na segunda fase do vestibular passado, por isso estou com medo.”

O vestibulando de História Marcelo Torquato Caires, de 17, se diz tranquilo para a prova. “Achei a prova de ontem muito confusa, espero ir bem hoje”, diz ele. Caires fará questões de História e Geografia.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os portões abrem às 12h30 e fecham às 13h, quando deve comçar a prova.

O blog do Estadão.edu acompnha a 2ª fase da Fuvest e trará correção da prova e comentários de professores.