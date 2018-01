“Prova de matemática foi a mais difícil”, afirmam alunos na Unicsul Anália Franco

* Por Mariana Mandelli

Alguns dos primeiros alunos a sair da prova, na Unicsul Anália Franco, afirma que, no geral, a parte mais difícil foi a de exatas, principalmente a prova de matemática. “A parte mais leve foi trigonometria, mas caíram muitas questões de probabilidade e logaritmos”, afirma a estudante Amanda Scarpeti, de 17 anos, que prestou vestibular para Medicina. Ela ainda fará provas de outras universidades, como Unicamp. Para Amanda, a prova estava mais difícil do que no ano passado, quando prestou como treineira. “Esse ano a seleção vai ser ainda mais rigorosa.”

Guilherme Lopes, de 17 anos, cursa o 3º ano do Ensino Médio de uma ETEC e concorda que a parte mais difícil foi a de exatas. “Havia muitos cálculos extensos para resolver”. O jovem, que pretende cursar Arquitetura, reclamou também que a prova de história continha temas que ele nunca viu na vida.