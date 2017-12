Prova de História do terceiro dia da Fuvest foi ‘bonita e trabalhosa’, diz Cursinho da Poli

A prova de História do terceiro dia da segunda fase da Fuvest foi considerada bem feita pelo professor Elias Feitosa, que leciona a matéria no Cursinho da Poli. “A prova conseguiu atingir o seu propósito”, declarou ele. “Foi uma prova bonita, porém trabalhosa”, completou. Para ele, quem não conseguiu administrar bem o tempo, deve ter tido problemas.

Feitosa acredita que o exame conseguiu abordar bem os temas apresentados, predomindando a relação entre presente e passado. Porém exigiu do candidato bastante repertório e leitura. “Quem fez a prova deve ter saido cansado”, opinou.

De acordo com o professor, a questão de número 1 foi a mais difícil. Ele acredita que, apesar do tema não ser tão desconhecido dos alunos, poderia causar dificuldade nos candidatos, principalmente no ítem B desta questão, que pedia para relacionar como o poema trata os fatos e como a história o faz. “Nem todos talvez tenham tido a chance de, em sua formação, adquirir esse olhar”, declarou ele.