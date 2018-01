Prova de Geografia recebe nota 10 do Anglo Vestibulares

Mônica Reolom

A prova de Geografia do último dia da 2ª fase da Fuvest surpreendeu positivamente os professores do Anglo Vestibulares. “O supervisor da disciplina deu nota 10. Abordaram geografia física, humana e econômica, além de testarem a capacidade do candidato de interpretar gráficos e mapas. Tudo que é requisito para o aluno dizer que sabe Geografia foi cobrado”, afirmou Luís Ricardo Arruda, coordenador-geral do Anglo.

O professor avaliou que as questões de todas as disciplinas estavam bem elaboradas e exigiam um alto grau de conhecimento dos candidatos. “Hoje (terça-feira) foi difícil porque exigiram mais profundidade, era uma prova focada. Mas a de ontem (segunda), por causa da interdisciplinariedade, cobrava conhecimento de várias áreas. Os dois dias foram difíceis”, afirmou.

Química também foi elogiada por Arruda por causa do tom das questões. “Quatro das seis tratavam de experimentos, que é o que desperta interesse do aluno durante as aulas e que o levam a conclusões com análises críticas”.

Apenas uma questão entre as 36 de todas as matérias foi contestada pelo coordenador. Em História, uma das perguntas falava sobre o “Plano Colômbia”, que tinha como objetivo erradicar as plantações de drogas naquele País. Para Arruda, a questão foi incomum por trazer um plano que não é evidente nos estudos da disciplina. “Como esse plano não foi para frente, não sei por que decidiram dar importância. Acho que não tem tanta relevância em 4 mil anos de História”, salientou.

Este foi o terceiro dia de prova da 2ª fase. Segunda-feira, 6, os vestibulandos encararam 16 questões das disciplinas do ensino médio (História, Geografia, Matemática, Física, Química, Biologia e Inglês). A prova de Português e a Redação foram realizadas no domingo, dia 5.