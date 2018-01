Prova de física do ITA estava difícil ‘conforme o esperado’, diz professor

Para o professor de física do cursinho Objetivo José Carlos Garcia, a prova de vestibular do ITA desta segunta-feira, de física, tinha questões que variavam de “difícil a dificílimo”. “Estava dentro do nível esperado para uma prova do ITA, e eu diria que foi ainda mais difícil que a do ano passado”, disse Garcia. Segundo o professor, as questões eram trabalhosas e abrangentes. “Apenas mecânica pesou um pouco mais, como é comum nessa prova”.

Confira a resolução da prova de física

O gabarito das questões objetivas será divulgado no dia 22. A divulgação dos classificados será dia 30.

Mais informações no site do ITA.