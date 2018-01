‘Prova de Ciências Naturais foi a mais exigente da 2.ª fase’, diz coordenador do Etapa

Na opinião do coordenador-geral do Etapa, Edmilson Motta, a prova de Ciências Naturais foi a mais exigente da segunda fase do vestibular da Unicamp. “A prova foi bem puxada, principalmente pela dificuldade que os alunos já têm em química e física”, diz. Segundo o coordenador, as questões de biologia foram mais simples, até mesmo por terem abordado tópicos de domínio do candidato.

As provas de química e física trouxeram conteúdos mais específicos e, em muitos dos casos, exigiram muitos cálculos. “Foram provas difíceis do ponto de vista maniputalivo”, afirma.

Motta observa que caiu uma questão de física moderna no exame desta terça. Apesar da novidade do assunto, o coordenador afirma que os alunos não devem ter encontrado muita dificuldade nesta questão específica, pois o enunciado trazia as fórmulas que deveriam ser utilizadas para a sua resolução.

O coordenador também acredita que os alunos devem ter enfrentado dificuldades para lidar com a administração do tempo na resolução da prova.