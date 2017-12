Prova de bolsas dará desconto de até 100% para curso do Anglo

A possibilidade de estudar de graça em cursinho preparatório está aberta. O Anglo Vestibulares realiza concurso de bolsas para as turmas que começam em março 2014. O cursinho fará prova com 50 questões de múltipla escolha das disciplinas do Ensino Médio, com exceção da língua estrangeira, nos dias 5 e 7 de dezembro. Dependendo do desempenho, os candidatos poderão conseguir até 100% de descontos para cursos nos três períodos períodos.

O aluno deve fazer a inscrição pelo site www.cursoanglo.com.br. A data de divulgação dos resultados será informada no dia da prova.