Leia na íntegra as provas do terceiro dia da 2ª fase da Unicamp

Documento aqui PDF

Hoje, 13.374 candidatos fizeram as provas, segundo a Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest). A abstenção foi de 9%, número maior do que o registrado no ano anterior (7,1%).

A primeira lista de aprovados será divulgada dia 4 de fevereiro, às 12h, no site da Comvest e no Saguão do Ciclo Básico II, campus da Unicamp em Campinas.