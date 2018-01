Prova da Unesp não conseguiria selecionar para o ITA, diz professor

Ao comentar a prova da Unesp deste domingo, o coordenador geral do cursinho Anglo, Luiz Ricardo Arruda, afirmou que os testes de química não selecionariam alunos para o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Para ele, química foi a única matéria que destoou do resto do exame, considerado mediano pelo professor.

Segundo Arruda, a prova cumpriu o que se espera de uma primeira fase, com dificuldade média, temas relevantes e questões bem elaboradas. “Qualidade é abrangência e a Unesp apresentou um exame que merece elogios”, afirma.

A respeito do tempo para se realizar a prova, o professor diz que foi suficiente, exceto para história, disciplina que, segundo ele, exigia mais de três minutos por questão. Outro ponto que recebeu elogios de Arruda foi a qualidade de impressão do caderno de provas: “Não quero comparar com o Enem, mas a impressão é muito boa e os desenhos estão com ótima qualidade, o que só facilita a vida do estudante”.