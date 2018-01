Prova da Fuvest teve nível médio para difícil, diz professor do Objetivo

Guilherme Soares Dias

A prova deste domingo da Fuvest foi considerada de nível médio para difícil pelo professor do Curso Objetivo Nelson Dutra. De acordo com ele, o vestibular manteve o perfil de outros anos, sendo um pouco mais fácil do que em 2012 e do que a primeira fase realizada em dezembro de 2013. “Não é tão bonito quanto parece. Os estudantes podem considerar fácil, mas exige grande capacidade linguística”, avalia.

Com a exigência de analisar linguagem e sem ‘decoreba,’ a prova tinha boa capacidade para selecionar os candidatos mais aptos, segundo Dutra. Já o tema da redação foi considerado por ele “amigável”. “Era ligado a ética, característica da Fuvest e até um pouco previsível. Não exigia grandes conhecimentos”, afirma. Já em Literatura, ele ressalta a diminuição de questões comparando obras literárias. “Só teve uma”, reforça.