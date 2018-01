Prova da Fuvest cobra questão cobra terremoto no Haiti

No segundo dia de provas, entre as 20 questões dissertativas, caiu conteúdo de atualidades. Uma pergunta sobre o terremoto do Haiti pedia que o aluno respondesse por que o país sofreu tanto as consequências.

Em outra pergunta, havia cobrança de geografia e química. Pedia-se para falar sobre o ciclo da borracha, ao mesmo tempo em que pedia para calcular a porcentagem de enxofre na fórmula da borracha.

Português, disciplina que não era esperada na prova de hoje, também foi cobrado. Na mesma pergunta, havia uma questão de gramática e outra de matemática. O aluno, em um item, tinhe que passar uma frase da voz passiva analítica para a voz passiva sintética e, ao analisar triângulo, era necessário falar da semelhança de triângulos.

Victor David Santos, de 18 anos, tenta Ciências da Computação na USP, disse que ele achou o nível de dificuldade igual ao da prova do ano passado. “Hoje foi mais fácil do que ontem.”

(Rejane Lima, de Santos)