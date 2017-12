Prova da Direito GV é neste domingo e segunda-feira

A faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas fará a primeira fase da prova de seleção dos alunos neste domingo e segunda-feira, 1 e 2 de novembro, em São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto.

A segunda fase será de 7 a 11 de dezembro, somente em São Paulo, com exames orais. A FGV informa que o candidato deve checar o local de prova pelo site www.fgv.br/vestibulares . Provas estarão disponíveis no mesmo site, a partir das 17 horas dos respectivos dias

Provas

No primeiro dia da primeira fase, os candidatos terão provas de redação, língua portuguesa e inglês. No dia seguinte, serão avaliados por provas de artes visuais e literatura, história, geografia e raciocínio lógico-matemático.

Neste ano, as provas de geografia e história passam a ser eliminatórias, assim como redação, língua portuguesa, inglês e o exame oral da segunda fase, já eram desde os vestibulares passados.

Horários

Os portões serão abertos às 13h e fechados às 13h45. Os candidatos deverão chegar ao local da prova com 30 minutos de antecedência. As provas acontecem entre 14h e 18h.

A coordenação do vestibular sugere ao candidato visitar o local de provas previamente. Atrasos não serão tolerados.

O que levar

Os candidatos devem levar cédula de Identidade (RG) ou Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) origianis e com fotos recentes. Não serão aceitas cópias ou documentos que impeçam a efetiva participação do participante.

O participante deverá comparecer ao local da prova com lápis, caneta esferográfica (azul ou preta) e borracha. Quaisquer outros objetos, como bolsa, mochilas, sacolas, livros, cadernos, calculadoras, celulares, aparelhos eletrônicos, etc., não poderão ser utilizados durante as provas.

Correção

A equipe de professores do curso Etapa irá corrigir a prova do vestibular da Direito-GV. As questões estarão no site www.etapa.com.br, no link Etapa Vestibulares, no domingo e na segunda-feira. A partir das 19 horas elas serão postadas conforme os professores forem corrigindo-as. Até as 21 horas de ambos os dias, o Etapa espera concluir a correção.