Prova amarela do Enem chega a ter 31 questões com problemas de impressão

O candidato Henrique Reis, de 17 anos, fez a prova amarela do Enem em Belo Horizonte. Ele contou 31 questões com problemas de impressão, incluindo nove questões completamente ausentes. Henrique enviou a foto que mostra que faltou a questão 83.

“Faltaram as questões 8, 20, 30, 31, 53, 64, 76, 77 e 83”, enumerou Henrique, que quer cursar Engenharia Elétrica. Além das questões faltantes, outras 22 questões tinham problemas de identidade com o caderno branco – algumas questões tinham duas versões (a do caderno branco e também a do amarelo); em outras havia apenas a pergunta do caderno branco (o que não deveria acontecer no caderno amarelo).Outros alunos na sala de Henrique tiveram problemas semelhantes com o caderno amarelo.

Leitores do Estadão Pontoedu também relataram problemas com a prova amarela.

Larissa, de Santa Catarina, escreveu: “Todos os estudantes que fizeram o caderno amarelo relataram as trocas. A minha prova (amarela) tem cerca de 30% das questoes repetidas, erradas ou simplesmente ausentes”.

Adriano, de Aracaju, conta que “a minha prova amarela não tinha as questões de números 20, 21, 29, 30, 31, 50, 53, 54, 64, 76 e 77, além de questões repetidas. Um absurdo,isso revela o quanto o enem e a educação no Brasil estão de parabéns”.

Takechi, de Curitiba, escreveu apenas: “Prova amarela com cerca de 5 questões que simplesmente não existiam, sem contar que muitas foram repetidas”.