Prova amarela do Enem também tinha erro de impressão

A prova amarela do Enem neste sábado apresentou uma série de problemas. O teste tinha questões do caderno branco encartadas erroneamente e, por causa disso, várias perguntas estavam com numeração duplicada ou simplesmente não existiam.

“Não tinha como resolver a prova. Os fiscais mandaram a gente responder no gabarito só as questões da amarela e quase do cartão de resposta ficou em branco. Essa prova vai ter de ser anulada”, reclamou a leitora Maria, no blog do Estadão.edu.

A também leitora Débora Ortega conta que estava escrito no rodapé das páginas a cor do caderno de onde as questões foram tiradas. “No final, 24 questões vieram trocadas. Não posso esconder a minha frustação em relação a essa prova, que deveria ser uma porta de entrada para a universidade para mim e muito outros.”

Do Piauí, a leitora Andressa Torres diz “estar desesperada”. “Fiquei super nervosa, os fiscais não sabiam avisar nada. Exigiram que a prova ficasse com eles. Mas foi aquela revolta e eu disse que não ia dar a única prova e que a prova estava errada. No final, eles deixaram eu levar. Mas e agora, como vai ser? Me sinto totalmente lesada.”