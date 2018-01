ProUni – Inscrições abertas

Começam hoje as inscrições para o processo seletivo do Programa Universidade para Todos (ProUni). São 91.227 bolsas para estudantes de instituições de ensino superior privadas, das quais 57.432 integrais e 33.795 parciais de 50% da mensalidade.

O processo seletivo para o segundo semestre tem novidades. Serão duas etapas de inscrição de candidatos, com dois processos seletivos independentes. As inscrições da primeira etapa vão até as 21h de 5 de junho. Todas as fases da primeira etapa serão concluídas em 15 de julho.

A segunda etapa de inscrição, para candidatos novos ou que ficaram fora da primeira etapa, vai de 20 a 24 de julho. Esta fase também terá duas chamadas e o processo termina em 14 de agosto.

As inscrições podem ser feitas no site do ProUni, que também traz o calendário e outras informações para os candidatos.