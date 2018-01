ProUni divulga lista de convocados na 2ª fase de inscrições

Por Bruna Tiussu

O MEC divulgou nesta terça-feira, dia 28, os convocados na primeira chamada da segunda fase de inscrições para o Programa Universidade para Todos, o ProUni.

Foram pré-selecionados 34.666 estudantes, que têm até 7/8 para comparecer à instituição de ensino em que se inscreveram para comprovar as informações prestadas.

Quem não foi pré-selecionado nessa primeira chamada ainda pode ser convocado na segunda, prevista para 14 de agosto.

É necessário o número da inscrição do Enem 2008 ou o número do CPF do candidato para verificar o resultado. Clique aqui.