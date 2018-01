ProUni: 570 mil se inscrevem

Até as 18h desta terça-feira, 570.110 estudantes já haviam feito sua inscrição para o Programa Universidade para Todos (ProUni).

Podem se candidatar ao ProUni os estudantes que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2009, obtiveram a nota mínima de 400 pontos e que comprovem renda familiar per capita máxima de três salários mínimos para bolsas parciais e um salário mínimo e meio para bolsas integrais.

Em 2009, 160 mil estudantes foram contemplados com bolsas de estudo. A expectativa do governo é superar a procura de 2009 – 600 mil inscrições.

As inscrições seguem até esta quarta-feira, 10, e são feitas somente pela internet, na página eletrônica do ProUni, até as 23h59 (de Brasília). Os estudantes podem entrar no site, segundo o MEC, durante a madrugada.

