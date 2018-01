Protesto na Itapeva começa a esvaziar

Luciana Alvarez

A rua Itapeva, na região da Paulista, está começando a ser esvaziada. Funcionários da USP grevistas protestavam no local. A tropa de choque da Polícia Militar já foi embora e os manifestantes estão liberando o trânsito para ambulâncias.

Segundo apurou a reportagem, funcionários da Unesp e Unicamp também estão se mobilizando hoje. Dependendo do resultado de reunião de hoje entre o Fórum das Seis (entidade que reúne sindicatos de professores e funcionários das três universidades estaduais paulistas) e Conselho de Reitores das Universidades Estaduais de São Paulo, elas podem também aderir à greve.

“É desgastante. Temos que viajar muitas horas mas infelizmente mas é assim que eles (reitores) negociam”, afirmou a funcionária da Unesp de Araraquara Thelma Aparecida Gomes. “O reajuste já era para ser dado em maio.”

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entre os estudantes que estavam no local estava Rafael Cavalhieri. Ele não é professor nem está na faculdade. Mas quer estudar Comunicação Social. “Já tive que largar a faculdade porque não consegui me sustentar. Qualquer ato estudantil que esteja batendo de frente com esse sistema eu apoio.”