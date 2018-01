Protesto irreverente na USP

Por Elida Oliveira

Na tarde de ontem, alunos de Artes da USP fizeram um protesto irrevente. Trouxeram cavaletes e pranchas de desenho para a frente da reitoria e usaram os policias militares como modelos vivos para um estudo de corpo. A cada meia hora, a PM revezava com a Guarda Universitária a presença em frente à reitoria e os alunos marcavam o passo deles com a canção infantil Marcha Soldado.

Debaixo de uma árvore, à esquerda da reitoria, um grupo de 47 alunos assistia à uma explanação sobre o sociólogo alemão Norbert Elias e o processo civilizatório.

Do outro lado da reitoria, em frente ao gramado do Museu de Arte Contemporânea (MAC), alunos de Geografia debatiam o crescimento populacional ao longo do desenvolvimento da sociedade.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

JONNE RORIZ/AE



Estudantes da USP reunidos em frente ao MAC

Na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH), a cantina reunia a maior parte dos estudantes, interessados em tomar um café quente e se esquentar ao sol.

Confira aqui reportagem sobre a permanência da PM no câmpus.