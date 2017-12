TASSO MARCELO/AE

Na próxima segunda, 15 de novembro, a partir das 14 horas, estudantes que prestaram o Enem vão se reunir no vão livre do Masp, na avenida Paulista, para protestar contra os erros no exame e o descaso da política para com os estudantes brasileiros. A manifestação foi toda combinada pela internet por meio de redes sociais, como Twitter, Orkut e Facebook, além de vídeos no You Tube.