Prós e contras do intercâmbio

* Por Caio Allan dos Santos, de 17 anos. Auxiliar administrativo na OAB-SP e calouro de Administração com ênfase em Comércio Exterior na Universidade São Judas Tadeu. Chegou no dia 24 de Nova York, onde fez curso de inglês

Prós

Maturidade. Por ter viajado sozinho, sem meu pais, tive que aprender a viver. Tive que saber como me comunicar com as pessoas numa língua diferente e me virar. Foi como estar crescendo novamente para sobreviver, porém, sem a proteção dos meus pais.

Base. Quando se faz intercâmbio sozinho, você busca a sua base – que até pouco tempo atrás eram seus pais – em um(a) amigo(a) com quem você teve grande empatia e confiança. Nesta viagem, conheci grandes pessoas que ficarão para sempre no meu coração: Nathália, Gabriela, Murilo, Antonio, Bia, Maria Gabriela, Isabela, Adi, Nancy e Juliana. Eles formaram meu pequeno Brasil em NY.

Aprendizado. O aumento do meu vocabulário, a melhoria da minha dicção, a fluência adquirida no idioma e o compartilhamento de culturas.

Contras

Saudade. O grande peso “negativo”. A falta que faz estar com os pais, de sentar-se à mesa com eles para almoçar, jantar, conversa. Deitar no colo da mãe quando se está aborrecido. Aqui, quando você não está em um momento legal, sua única alternativa é deitar sua cabeça no travesseiro e chorar para, assim, aliviar seu coração do que houve e da saudade que há.

Comida. A comida americana é muito ruim. É tudo industrializado! As pessoas comem bacon e ovos gordurosos no café da manhã e pizza no almoço e no jantar.

