Prorrogadas as inscrições para Prêmio Lundbeck de Incentivo à Pesquisa 2015

Jovens pesquisadores em neurociências têm até o próximo dia 13 de março para se inscreverem no 6º Prêmio Lundbeck de Incentivo à Pesquisa. Os autores dos quatro melhores trabalhos serão contemplados com um prêmio no valor de R$ 5 mil cada um, sob a forma de patrocínio para participarem de eventos científicos. As inscrições e o envio dos resumos (obrigatoriamente em inglês) deverão ser feitos até o dia 13 de março no site do prêmio .

O anúncio dos vencedores será feito durante o World Congress on Brain, Behavior and Emotions, que vai ocorrer em Porto Alegre (RS), de 29 de abril a 2 de maio. Os critérios para avaliação dos trabalhos serão: qualidade, originalidade e relevância do tema.